Un nuovo poster di Legends of Tomorrow conferma il team della quarta stagione

The CW ha rilasciato un nuovo poster per la quarta stagione di Legends of Tomorrow. Nell'immagine è possibile ammirare il team che sarà presente nel nuovo ciclo di episodi che andrà in onda il prossimo Autunno. Inoltre, la rete dell'Arrowverse ha rilasciato anche una sinossi per la nuova stagione.

Di seguito potete trovare la sinossi della quarta stagione di Legends of Tomorrow, mentre in calce alla notizia potete ammirare il nuovo poster rilasciato da The CW:

"Dopo aver sconfitto il demone Mallus coccolandolo a morte con un gigantesco animale di peluche di nome Beebo, le Leggende sono pronte a prendersi una pausa. Sara (Caity Lotz) e la sua squadra si uniscono ad Ava Sharpe (Jes Macallan) e al Time Bureau per contribuire a ripulire gli ultimi anacronismi rimasti. Il lavoro sembra abbastanza semplice, almeno fino a quando Constantine (Matt Ryan) informa la squadra che, nel risolvere un problema importante, ne hanno creato un altro, molto più grande.

Quando le Leggende hanno lasciato che il tempo si sgretolasse per liberare e sconfiggere Mallus, la barriera tra i mondi si è assottigliata. La storia è ora infettata da "Fuggiaschi" - creature magiche di miti, fiabe e leggende. Essendo state espulse nel corso del tempo da persone come Constantine, questi fuggiaschi stanno tornando nel nostro mondo per metterlo a soqquadro. Dato che il Time Bureau è mal equipaggiato per affrontare la magia, le Leggende devono collaborare con il demonologo preferito di tutti per riportare il corso della storia nella giusta carreggiata.

A Sara e Constantine si uniscono l'inventore Ray Palmer (Brandon Routh), l'ex detenuto Mick Rory (Dominic Purcell), il ribelle Zari (Tala Ashe) e lo storico diventato supereroe Nate (Nick Zano). Il gruppo partirà per salvare il mondo e la sua eredità".

Legends of Tomorrow tornerà sugli schermi americani questo Autunno, come sempre su The CW.