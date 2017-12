Un video proveniente dal set di Arrow mostra Black Siren pedinare un certo personaggio

In attesa che Arrow riprenda la propria programmazione sulla rete statunitense, una scena girata lo scorso 5 dicembre in Vancouver, e diffusa in rete nei giorni scorsi, anticipa un imminente alterco fra due personaggi che in questa stagione hanno un rapporto piuttosto complicato...

Visionabile in chiosa all’articolo, il video diffuso da Canadagraphs mostra Laurel Lance/Black Siren (Katie Cassidy) di Terra-2 pedinare Quentin Lance (Paul Blackthorne) di Terra-1 mentre questi parla al telefono con qualcuno. Ad un certo punto, probabilmente per non farsi scoprire, la donna interrompe l’inseguimento per nascondersi vicino ad una porta d’ingresso.



Quello che sorprende di questa scena altrimenti abbastanza banale è che Laurel cammina per le strade della città alla luce del sole e in abiti civili, mentre in genere la si vede agire soltanto di notte nel suo attillato costume in pelle. Si tratta invero di una curiosa situazione che i fan di Arrow attendevano di poter vedere sin da quando la Laurel Lance di Terra-1 è venuta a mancare. Dal momento che questa era però un’importante figura di Star City, non possiamo immaginare quali conseguenze ci sarebbero se qualcuno dovesse scambiare Black Siren per la defunta avvocatessa/vigilante della città. Probabilmente non ne verrebbe nulla di buono, visti i suoi precedenti...



La scena del video, ad ogni modo, potrebbe avere delle finalità piuttosto imprevedibili. Nello scorso finale di mid-season, Laurel ha rapito Lance per usarlo contro il Team Arrow, ma quando le è stato ordinato di ucciderlo, la donna ha invece liberato il doppelganger del padre e si è data alla fuga. Durante la prigionia di Lance, infatti, i due personaggi hanno iniziato a legare, scoprendo ognuno qualcosa del passato dell’altro. È mai possibile che la criminale sia vicina alla redenzione tanto chiacchierata nel corso degli ultimi mesi dal cast e dai produttori dello show?



Arrow tornerà sul network The CW il 18 gennaio 2018.