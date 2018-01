Un nuovo set di foto rivela che il prossimo episodio di Arrow sarà incentrato sui cattivi!

Il network statunitenseha rilasciato in rete un corposo set di foto tratte dalla premiere di mid-season di. Intitolata “”, sembra che questa puntata sarà incentrata sul nuovo gruppo di criminali formato nel corso della stagione corrente dal super hacker noto come Cayden James

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

Come rivelato nel corso del finale di mid-season, James ha messo assieme un gruppo di villain piuttosto vasto e può infatti contare non solo sulla scaltra Laurel Lance/Black Siren (Katie Cassidy) di Terra-2, ma anche sul misterioso Vincent Sobel/Vigilante (Johann Urb), Ricard Diaz/Il Drago (Kirk Acevedo), “Boots” (Tobias Jelinek) e persino Anatoly Knyazev (David Nykl).



Proprio questo ha fatto sì che il Team Arrow, invece, si sgretolasse. Da una parte abbiamo Oliver Queen (Stephen Amell), John Diggle (David Ramsey) e Felicity Smoak (Emily Bett Rickards), ossia il Team Arrow originale; dall’altra vi sono invece Dinah Drake/Black Canary (Juliana Harkavy), Rene Ramirez/Wild Dog (Rick Gonzalez) e Curtis Holt/Mr. Terrific (Echo Kellum).



Dal momento che Oliver è stato costretto a spiarli per individuare una presunta talpa, il secondo trio si è sentito tradito e ha deciso di voltare le spalle all’arciere; ma come rivelato dalle foto riportate di seguito, tutti e sei i componenti del team cercheranno di appianare le proprie divergenze e lasciarsi alle spalle quanto accaduto. Volenti o nolenti, Star City ha bisogno di tutti i suoi eroi ed è necessario che questi ritrovino una certa coesione per poter sventare il piano orchestrato da James.



Arrow tornerà giovedì 18 gennaio sulla rete The CW.