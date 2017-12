Un "nuovo" super gruppo entrerà in azione nel decimo episodio di Supergirl!

Dopo subito la conclusione dello sconvolgente finale di mid-season, trasmesso solo ieri notte,ha rilasciato un breve promo per “”, il decimo episodio della terza stagione di Supergirl . Che un nuovo gruppo di eroi sia pronto ad entrare in azione?

Attenzione possibile Spoiler

La premiere di mid-season vedrà infatti il Team Supergirl in grave difficoltà, dal momento che Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist) è caduta in coma. Lo scontro con Samantha Arias/Reign (Odette Anable) è riuscito addirittura a piegare la nostra kryptoniana preferita, la quale ha riportato delle ferite molto gravi.



Visionabile in chiosa all’articolo, il promo rivela che Reign, durante l'assenza della Ragazza d'Acciaio, metterà sottosopra Nation City e gli uffici della CatCo; qualcun altro, dunque, dovrà cercare di frenare la minaccia rappresentata dalla terrificane aliena: la Legione dei Super-Eroi! Ispirati dalla crociata eroica di Supergirl, proprio Mon-El (Chris Wood), Imra Ardeen/Saturn Girl (Amy Jackson) e Braniac 5 (Jesse Rath) dovranno unire le forze e cercare di infrangere il regno di terrore instaurato dalla super criminale.



Supergirl tornerà il 15 gennaio 2018, mentre il giorno dopo assisteremo all’esordio televisivo di Black Lightning, il nuovo supereroe del cosiddetto “Berlantiverse”. Avete già visto i vari trailer diffusi nelle ultime settimana dal network statunitense The CW?