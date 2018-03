Un nuovo supereroe è pronto ad affiancare Black Lightning nella lotta al crimine!

Come lasciato intendere dalle puntate trasmesse nelle scorse settimane, il supereroenon è più solo nella sua lotta controe la banda criminale nota come “The 100”, che da anni infesta ormai le strade di Freeland. Un nuovo vigilante è pronto a scendere in campo!

Interpretata da Nafessa Williams, Anissa Pierce è la figlia maggiore di Jefferson (Cress Williams) e Lynn (Christine Adams), ed esattamente come suo padre ha scoperto di possedere dei poteri metaumani. Questo l’ha spinta a crearsi inizialmente un costume alquanto pittoresco e a punire alcuni criminali di Freeland, almeno finché delle sfortunate circostanze l’hanno messa faccia a faccia contro Black Lightning.



Ora che Jefferson e Lynn sono al corrente che la ragazza abbia del superpoteri, Anissa è più che mai convinta di voler seguire le orme di suo padre e affiancarlo nella lotta al crimine. A tal proposito, Lynn ha chiesto a Peter Gambi (James Remar) di preparare un costume che possa rendere la ragazza a prova di proiettile in qualsiasi situazione. Di conseguenza, forte della nuova ‘uniforme’, l’eroina Thunder è ora pronta ad aiutare Black Lightning nella ricerca di prove che possano ripulire il buon nome dell’eroe, che come ricorderete è stato accusato dell’omicidio di Lady Eve (Jill Scott).



Avevamo già visto il costume di Thunder in un poster promozionale rilasciato da The CW, un costume che invero supera sotto ogni aspetto quello preparato da Anissa una manciata di episodi fa. Oltre al kevlar adottato da Gambi, Thunder può contare su una speciale armatura ed una maschera molto simile a quella indossata da Black Lightning.



Adesso che Thunder è finalmente ben equipaggiata, la famiglia Pierce dovrà presto affrontare un nuovo problema: anche la sorellina Jennifer (China Anne McClain) sta sviluppando dei poteri metaumani, ma data la sua giovane età, la transizione in supereroe potrebbe essere ben più difficoltosa di quella effettuata da Anissa.



Black Lightning torna ogni martedì su The CW (negli Stati Uniti) e Netflix Italia.