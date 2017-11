Un nuovo teaser rivela i poteri di Fulmine Nero: guardate!

Black Lightning sta per arrivare e, in attesa di un trailer ufficiale e completo, ecco un nuovo teaser che ci mostra i poteri del fantastico

Ecco a voi i poteri di Fulmine Nero! Finalmente vediamo l'eroe in azione mentre usa i suoi poteri nel breve teaser rilasciato online da CW. Date un'occhiata e diteci cosa ne pensate.

Black Lightning segue la vicenda di Jefferson Pierce (Cress Williams), un ex supereroe con il potere di inglobare e controllare l'elettricità che torna alla sua vita di combattente contro il crimine quando una gang locale, conosciuta col nome di The One Hundred e comandata da Tobias White, minaccia la tranquillità della sua esistenza, di quella della sua famiglia e della comunità di cui fa parte.

Il promo si intitola “Power Up”, e ci mostra una prima occhiata a quelli che sono i poteri di Black Lightning in azione.

Nel cast del serial su Fulmine Nero troviamo Cress Williams nei panni di Jefferson Pierce/Black Lightning, Nafessa Williams nei panni di Anissa Pierce, China Anne McClain nei panni di Jennifer Pierce and Christine Adams nei panni di Lynn Pierce.

Siete curiosi di vedere questa nuova serie tv? Black Lightning arriva il 16 gennaio nella fascia che ora è di Legends of Tomorrow, il martedì sera, dopo Flash, su CW.