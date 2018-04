Un nuovo trailer per il finale della 3a stagione di Legends of Tomorrow: la resa dei conti

Ormai la fine della terza stagione diè dietro l'angolo, enon vuole certo farci arrivare impreparati al 9 aprile: il nuovo trailerci mostra quel tanto che basta, che per noi è sempre troppo poco.

Ormai ci siamo, sta per arrivare la resa dei conti in Legends of Tomorrow. La terza stagione dello show sta per avviarsi verso la conclusione, e The CW ci prepara a quello che si preannuncia un finale "col botto" con il nuovo trailer intitolato "The Good, The Bad and the Cuddly".

Dopo aver ricevuto un inaspettato assist da Damien ed aver portato in salvo un giovanissimo Barack Obama, i nostri eroi sono riusciti a recuperare tutti i sei magici MacGuffin necessari per sconfiggere Mallus, l'antico demone imprigionato molto tempo fa dai sei portatori del Totem che ora minaccia la struttura stessa del tempo.

Dopo aver realizzato che l'unico modo per battere Mallus è quello di farlo entrare nel nostro mondo, il piano di sconfiggerlo usando il potere combinato dei sei totem non va per il verso giusto ed i nostri eroi dovranno inventarsi qualcos'altro se non vorranno consegnare il destino del mondo nelle fauci di questo demone malvagio.

La terza stagione di Legends of Tomorrow si concluderà lunedì 9 aprile su The CW: quali sono le vostre aspettative per il finale della serie? Siete contenti che CW abbia rinnovato molte delle sue serie di punta, tra cui anche Legends of Tomorrow?