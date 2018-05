Un nuovo video dal set di The Punisher 2 mostra il ritorno di un personaggio

Continuano le riprese della seconda stagione di The Punisher, serial dei Marvel Studios in arrivo su Netflix che, con molta probabilità, potrebbe debuttare addirittura nel corso del 2019.

ATTENZIONE! SPOILER!

E continuano a trapelare anche nuovi video dal set che ci mostrano il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle, il vigilante noto al mondo come Punisher. In questo video - che trovate qui sotto - lo vediamo con la sua armatura con il teschio bianco sul petto, pronto ad affrontare una serie di criminali in maschera. Uno di questi - a quanto pare - è proprio Billy Russo, il personaggio interpretato da Ben Barnes nella prima stagione.

Nel finale di stagione, Castle affrontava Russo in un luna park e finiva per sfigurarlo orribilmente, decidendo comunque di risparmiarlo. I fan dei fumetti sanno che quella non era nient'altro che una storia di origini per il personaggio di Russo che, nel comic-book originale diventa la nemesi per eccellenza del Punitore, lo 'sfigurato' Mosaico (Jigsaw in originale).

In questo video, però, non vediamo Russo orribilmente sfigurato né indossare qualche trucco per farlo sembrare tale, quindi non sappiamo con esattezza cosa accadrà né se sia veramente lui in questa sequenza. Quel che è chiaro è che, in ogni caso, il personaggio è stato sfigurato nel finale di stagione, dunque la serie non dovrebbe ignorare l'accaduto.