Un ospite molto speciale prenderà parte al finale di mid-season di Legends of Tomorrow!

Attraverso i propri social, la rete statunitenseha rilasciato un nuovo promo ed un set di foto tratte da “Beebo the God of War”, il finale di mid-season di Legends of Tomorrow che sarà trasmesso la prossima settimana.

Attenzione possibile Spoiler



Dopo la devastante perdita di Martin Stein/Firestorm (Victor Garber) durante gli eventi di "Crisis on Earth-X”, le Leggende visiteranno un insediamento vichingo nel Nuovo Mondo, presso il quale si imbatteranno in un nuovo anacronismo.



Durante la missione, non solo scopriranno che i vichinghi venerano come propria divinità un pupazzo di pezza blu (Beepo, appunto), ma che addirittura hanno intrappolato una versione giovanile del compianto Martin Stein (Graeme McComb). Ma cosa comporta questo incontro per le Leggende?



A giudicare dalle immagini, l’episodio vedrà inoltre la partecipazione di Leonard "Leo" Snart/Citizen Cold (Wentworth Miller), l’eroe di Terra-X che durante il crossover ha aiutato Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) e gli altri prigionieri dei nazisti a tornare su Terra-1. Dal momento che Leo è il doppelganger del defunto Captain Cold, sarà interessante vedere come interagirà col resto della squadra di casa - soprattutto con lo stravagente Mick Rory (Dominic Purcell).



Alla banda, infine, si unirà per un episodio anche l’agente Ava Sharpe (Jess McCallan) del cosiddetto Ufficio del Tempo, che in questa puntata avrà un confronto con Damien Darhk (Neal McDonough).

Legends of Tomorrow torna martedì prossimo.