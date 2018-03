Un personaggio davvero fondamentale dei fumetti apparirà in Titans, la nuova serie DC!

Chi ha familiarità con i fumetti DC sa bene che c'è un personaggio molto importante nella mitologia di Batman e Robin poiché responsabile dell'omicidio della famiglia di Dick Grayson:. A causa delle sue azioni, Bruce Wayne adotta infatti il ragazzo, che, in seguito, diventa Robin.

Successivamente, andando avanti con la narrazione, Batman e Robin, rintracciato Zucco, lo arrestano per i suoi crimini. L'inclusione di Zucco nella serie ha molto senso, dato che i Titans, generalmente, sono visto com "Robincentrici" e vedere un episodio o più che parla in particolare della sua storia ai meno informati, potrebbe essere una buon idea.

Titans segue un gruppo di giovani supereroi provenienti da tutto l'universo DC, quando Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader della banda di ragazzi coraggiosi, i nuovi eroi noti con il nome di Titans.

Nel cast di Titans ci sono Brenton Thwaites nei panni di Dick Grayson, Anna Diop nei panni di Starfire, Teagan Croft nel ruolo di Raven, Lindsey Gort nel ruolo del detective Amy Rohrbach, Alan Ritchson nel ruolo di Hawk, Minka Kelly nel ruolo di Dove, e Ryan Potter nel ruolo di Beast Boy. Ecco la sinossi ufficiale:

"Titans esplora uno dei team up fumettistici più famosi di sempre. Segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC."

Titans arriverà nel 2018 e la serie sarà composta di 13 episodi complessivi.