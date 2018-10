Un promo di Supergirl ci ricorda il nuovo appuntamento settimanale con la serie The CW

Solo due settimane ci separano ancora dall’esordio della quarta stagione di Supergirl sulla rete statunitense The CW. Nel frattempo, il noto network televisivo ha rilasciato un piccolo promo per ricordare a tutti i fan della potente Ragazza d'Acciaio che l’appuntamento settimanale con le sue avventure è ora fissato per la domenica sera.

Visionabile in calce in calce all’articolo e pubblicato sull’account Twitter ufficiale della serie Supergirl, il suddetto promo ci mostra la splendida Melissa Benoist - che nel serial interpreta la protagonista Kara Danvers/Supergirl - posare dinanzi al Simbolo degli El, almeno finché il messaggio “La domenica è per The CW” non le ruba completamente la scena, ricordando appunto che la serie TV ripartirà il prossimo 14 ottobre.

La serie dell’Arrowverse farà infatti parte dell’originale programmazione che The CW ha preparato per la domenica. Stando alle parole di Mark Pedowitz, presidente di The CW, la decisione di espandere il programma domenicale è dovuta alla recente crescita dei programmi originali del network.



La season premiere di Supergirl, intitolata "American Alien", vedrà un importante cambiamento per Kara. La nostra eroina dovrà infatti diventare la mentore della nuova arrivata Nia Nal/Dreamer (Nicola Maines), che secondo la descrizione ufficiale sarà il più recente acquisto del team di reporter della CatCo: una giovane donna transessuale fermamente decisa a proteggere gli altri. Similmente a quanto fatto da Kara nella prima stagione di Supergirl, il destino ha in serbo per Nia un percorso davvero particolare: dovrà diventare la supereroina Dreamer, segnando l’esordio televisivo del primo supereroe transgender.

Trovate maggiori dettagli sulla premiere nella sinossi ufficiale che vi riproponiamo di seguito.

"Kara (Melissa Benoist) si rituffa nel mondo del giornalismo e accoglie un nuovo collega alla CatCo. Nel frattempo, Lena (Katie McGrath) litiga con James (Mehcad Brooks) sulle accuse che gli stanno piovendo addosso a causa delle sue azioni nelle vesti di Guardian. Alex (Chyler Leigh) e Brainy (Jesse Rath), intanto, fanno fatica a entrare in sincronia al DEO. Supergirl torna all'azione quando ciò che rimane della cellula terroristica anti-alieni Cadmus proverà a organizzare un attentato ai danni dei leader pro-alieni. La supereroina, tuttavia, scoprirà ben presto che i piani di Cadmus sono molto più malvagi di quel che si aspetta. J'onn (David Harewood) si gode la sua nuova vita, ma un breve viaggio con un vecchio amico gli causa qualche problema".



L'episodio è diretto da Jesse Warn. Storia di Robert Rovner e Jessica Queller e sceneggiatura di Gabriel Llanas e Aadrita Mukerji."