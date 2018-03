Un regular di Legends of Tomorrow prenderà parte al finale della sesta stagione di Arrow

Atteso per il prossimo 17 maggio, il sempre più vicino finale di stagione divedrà la partecipazione di una star che ha fatto a lungo parte dello show e che da diverso tempo milita ormai tra le fila degli eroi reietti al centro di. Ma a cosa sarà dovuta quest’inspiegabile visita?

Sara Lance/White Canary sarà anche il capitano della Waverider in Legends of Tomorrow, ma secondo quanto rivelato ieri da Collider, l’attrice Caity Lotz, dopo una prolungata assenza (se escludiamo i due crossover annuali) tornerà in Arrow per prendere quantomeno parte al suo prossimo finale di stagione.



Se ricordate, Lotz è entrata a far parte dell’Arrowverse durante la seconda stagione di Arrow, quando ha indossato la maschera di Canary, per poi diventate la White Canary di Legends of Tomorrow. Da allora è successo un po’ di tutto in Arrow, e proprio la stagione corrente ha visto suo padre, Quentin Lance, tentare di redimere la criminale di Terra-2 nota come Black Siren: una doppelganger malvagia della compianta Laurel Lance di Terra-1, deceduta due stagioni fa per mano di Damien Darhk. È mai possibile che Sara torni a Star City proprio per rimproverare il proprio padre e spingerlo ad abbandonare i suoi propositi?



Arrow torna ogni giovedì sulla rete statunitense The CW, mentre Legenda of Tomorrow va in onda tutti i lunedì sera. Nella giornata di ieri è emerso che tutti e cinque gli show targati The CW/DC Comics dovrebbero essere rinnovati per un'altra stagione almeno.