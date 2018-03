Un segreto sconvolgente verrà rivelato nel prossimo episodio di Legends of Tomorrow!

Subito dopo la messa in onda dello scorso episodio di, il network televisivoha rilasciato un nuovo promo per “”, l’episodio che verrà trasmesso la prossima settimana e che promette di fare chiarezza sul personaggio di, interpretato da. Chi è realmente il direttore dell'Ufficio del Tempo?

Quando l’Agente Sharpe scomparirà misteriosamente, Sara Lance/White Canary (Caity Lotz) e Ray Palmer/The Atom (Brandon Routh) recluteranno l’Agente Gary (Adam Tsekman) dell’Ufficio del Tempo per rintracciarla e capire cosa le sia successo. Tuttavia, come potete vedere nel trailer in chiosa all’articolo, il trio si ritroverà in una situazione a dir poco scioccante.



Con loro immenso stupore, Sara, Ray e Gary scopriranno che l’Agente Sharpe è solo una delle tantissime Ava in circolazione, cosa che difatti potrebbe renderla un clone o un androide. A giudicare dal trailer, poi, non tutte le sue svariate sosia sono altrettanto socievoli, ma sembrano aver ricevuto persino un qualche tipo di addestramento militare.



Sfortunatamente le Leggende avranno anche ben altri problemi da risolvere. Il trailer ci mostra vari membri della squadra cercare di aiutare Mick Rory (Dominick Purcell) ad abituarsi ai nuovi poteri che gli derivano dal Totem del Fuoco, mentre i Darhk, ancora alla ricerca dei magici artefatti, sono sempre dietro l’angolo, in attesa di colpire. Nate Heywood/Acciaio (Nick Zano) sarà infatti rapito dagli adepti di Mallus, ragion per cui lui e Wally West/Kid Flash (Keiynan Lonsdale) dovranno stipulare un’improbabile alleanza con un non meglio specificato personaggio. Sarà Nora Darhk o Kuasa (Tracy Ifeachor) questo loro alleato imprevedibile?



Legends of Tomorrow torna ogni lunedì su The CW. L’episodio intitolato "I, Ava" verrà trasmesso il 26 marzo.