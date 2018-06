Una (deludente) occhiata più da vicino a Mosaico in The Punisher 2

Un video dal set - che vi abbiamo mostrato ieri - già aveva lasciato intuire il tutto. Adesso ci pensano delle foto a confermare il look dell'iconico villain della seconda stagione di The Punisher che - ammettiamolo - sta deludendo i fan più accaniti del personaggio Marvel.

Come vedete dalle foto che trovate nel link qui sotto, Ben Barnes tornerà ad interpretare Billy Russo che, come nei fumetti originali, si sdoppia in Mosaico (Jigsaw, in originale). La particolarità del personaggio è che Frank Castle devasta il suo volto a tal punto che Russo/Mosaico diventa quasi irriconoscibile; nel serial, invece, sembra che la Marvel abbia optato per un look più 'soft' con svariate cicatrici ma nessun volto deturpato come nel comic-book originale.

Il personaggio era già stato adattato al cinema in Punisher - Zona di guerra dove era Dominic West a dargli il volto: in quel caso il look 'estremo' era stato rispettato.

The Punisher è una sorta di spin-off della seconda stagione di Daredevil. Il personaggio del Punitore ha fatto il suo debutto all'interno del Marvel Cinematic Universe all'interno di Daredevil 2; nella sua serie stand-alone, arrivata lo scorso anno su Netflix, abbiamo visto Castle a caccia dei responsabili della morte della sua famiglia e il suo scontro con l'ex amico Billy Russo. Jon Bernthal riprenderà i panni di Castle. Nel cast anche Giorgia Whigham, Josh Stewart e Floriana Lima, oltre a Jason R. Moore, Amber Rose Revah e, ovviamente, Ben Barnes che torna ad interpretare Billy Russo, che si sdoppierà nel letale Mosaico, storica nemesi del Punitore nei fumetti originali.