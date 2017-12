Una famosa scena de l'Esorcista 3 è stata ricreata nella seconda stagione di The Exorcist

Quando uno show televisivo viene sviluppato da una nota proprietà si cerca sempre un buon equilibrio tra ricreare il materiale di partenza e creare un'esperienza nuova e unica. La serie TV The Exorcist si è rivelata uno degli spettacoli horror più spaventosi dell'anno, grazie al modo in cui ha definito la propria strada.

Durante il finale di stagione della scorsa settimana lo show non ha potuto fare a meno di ricreare una sequenza da L'Esorcista III, che potete trovare in apertura della news. Mentre l'originale Esorcista è noto come uno dei migliori film horror di tutti i tempi, non molti spettatori hanno familiarità con il terzo film della serie.

I meriti di quel film sono certamente discutibili, eppure sarebbe difficile trovare qualcuno che non sia d'accordo sul fatto che la scena originale di quella pellicola, che ha ispirato lo spavento di cui sopra, sia una delle migliori di tutti i tempi. La scena potrebbe essere stata uno shock per gli spettatori, ma lo showrunner e creatore del film, Jeremy Slater, aveva già anticipato la sequenza all'inizio di quest'anno. Quando ha parlato con The Hollywood Reporter, Slater ha spiegato:

"C'è un momento ne L'Esorcista III che ogni fan dell'horror conosce e ama. Stiamo esaminando come possiamo ottenere quel momento nel nostro spettacolo quest'anno. Coinvolge un ospedale. È il singolo miglior jump scare nella storia dei film horror, a parte la testa di Ben Gardner che esce dalla barca ne Lo Squalo."

Un altro elemento di quel terzo film che Slater ha incorporato nello spettacolo è il cattivo:"Inoltre, adoro l'idea di un serial killer demoniaco. Non stiamo esattamente facendo il Gemini Killer (Brad Dourif) quest'anno con il nuovo demone. Ma, penso che vedrete che questo demone ha uno schema e una metodologia. È un uomo nero che attraversa la storia con molte tacche alla sua cintura. E non ha neanche lontanamente finito."

Il destino della serie The Exorcist non è chiaro, in quanto una terza stagione deve ancora essere annunciata, ma se la serie fosse rinnovata, i fan dovrebbero aspettarsi un completo abbandono di molti personaggi dello show. Come ha rivelato Slater il punto focale della serie cambierà da un anno all'altro.