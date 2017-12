Una formidabile avversaria sfiderà Supergirl nell'imminente finale di mid-season!

Il network statunitenseha rilasciato nuove foto per “ Reign ”, il finale di mid-season diche sarà trasmesso lunedì sera. Di ritorno dalla breve disavventura su Terra-1,dovrà vedersela con un’avversaria aliena mai incontrata prima... una rivale destinata a scuotere profondamente la sua vita.

Attenzione possibile Spoiler

Dopo aver salvato una Terra dai nazisti che per giunta intendevano strapparle il cuore dal petto, Kara/Supergirl (Melissa Benoist) e sua sorella Alex Danvers (Chyler Leigh) sono tornate su Terra-38 appena in tempo per celebrare le festività natalizie. Questo Natale, tuttavia, sembra aver riservato un dono molto particolare alla nostra eroina: un nuovo nemico dotato di poteri terribili!



Come appreso prima dell’inizio del crossover “Crisis on Earth-X”, la WorldKiller Reign (Odette Annable) si è finalmente “risvegliata” ed è pronta a palesarsi dinanzi alla nostra kryptoniana preferita. Le foto disponibili in calce all’articolo non solo ci permettono di dare uno sguardo al suo agghiacciante look, ma addirittura ci mostrano una Ragazza d’Acciaio malridotta come mai prima d’ora...



E come se la presenza di Reign non fosse ancora abbastanza, anche il magnate Morgan Edge (guest star Adrian Pasdar) avrà qualcosa da dire durante il corso dell’episodio. Siamo alle porte di un nuovo scontro verbale fra l’uomo e la bella Lena Luthor? A giudicare dalle foto, proprio Lena (Katie McGrath) condividerà un momento col collega - e dipendente - James Olsen (Mehcad Brooks). La sua interprete, tuttavia, ha recenemente escluso che frai i due possa nascere qualcosa.



Supergirl torna lunedì prossimo, dopodiché lo show si prenderà un mese di pausa e la messa in onda riprenderà il 15 gennaio.