Una foto di Caity Lotz potrebbe aver svelato la nuova recluta di Legends of Tomorrow!

Nell’ultima settimana, i fan di Legends of Tomorrow hanno speculato molto sull’identità del personaggio dell’che prossimamente si unirà al super gruppo capitanato da Sara Lance. Proprio una foto postata sui social dall’attricepotrebbe però averci rivelato una possibile candidata a ricoprire il ruolo vacante sulla Waverider...

Attenzione possibile Spoiler

Dopo la tragica scomparsa di Martin Stein (Victor Garber) e la partenza del giovane Jefferson Jackson (Franz Alhusaine Drameh), le Leggende sono infatti a corto di due componenti e soprattutto non possono più contare sugli straordinari poteri meta-umani del supereroe Firestorm.



Dal momento che la foto incriminata (visionabile in calce all’articolo) ritrae Caity Lotz in compagnia della splendida Danielle Panabaker all’interno della nave temporale Waverider, alcuni fan dell’Arrowverse hanno ipotizzato che lo scatto potrebbe anticipare quanto avverrà nei prossimi episodi del serial. Poiché la Panabaker indossa il costume della meta-umana Killer Frost, vi è infatti chi sostiene che proprio l’attrice possa diventare l’ultimo acquisto delle Leggende!



D’altronde il suo personaggio, già durante il crossover “Crisis on Earth-X”, è stata al centro di una scena d’azione che l’ha vista collaborare assieme alle Leggende Amaya Jiwe/Vixen (Maisie Richardson-Sellers) e Zari Tomaz (Tala Ashe). Utilizzando gli incredibili poteri di Killer Frost, le tre donne si sono infatti infiltrare nella Waverider dei nazisti provenienti da Terra-X e l’hanno sabotata, provocandone l'esplosione.



Va tuttavia ricordato che Caitlin è la protagonista di una sottotrama della corrente stagione di The Flash, la quale la vede condividere un pericoloso legame con la criminale meta-umana Amunet Black (Katee Sackhoff). La sua rimozione, di conseguenza, ci appare alquanto improbabile e soprattutto priverebbe The Flash di uno dei personaggi più amati di tutto il serial.



E voi cosa ne pensate? Vorreste che Danielle Panabaker si unisse, magari per qualche tempo, al team delle Leggende? Legends of Tomorrow tornerà sulla rete statunitense The CW il prossimo 12 febbraio.