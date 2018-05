Una nota criminale si aggira nei Laboratori S.T.A.R. nelle nuove foto di The Flash

The CW ha rilasciato un set di foto tratte da "Harry and the Harrisons”, l’episodio di The Flash che verrà trasmesso domani sera. Come rivelato dal recente trailer, il Team Flash, questa settimana, cercherà di sfruttare a proprio vantaggio le capacità di una certa criminale apparentemente immune ai poteri di DeVoe/Il Pensatore...

Le immagini visionabili in calce all’articolo ci mostrano invero Amunet Black (Katee Sackhoff) all’interno dei Laboratori S.T.A.R., in compagnia di Caitlin Snow (Danielle Panabaker). Se ricordate, proprio Amunet, non molto tempo fa, aveva rapito la dottoressa e rovinato la festa di addio al nubilato di Iris West (Candice Patton), pertanto sarà divertente vedere le tre donne interagire e cercare di collaborare.



Di conseguenza, Joe West (Jesse L. Martin) potrà anche definirla una criminale e non vedere di buon occhio il suo coinvolgimento col team, ma è probabile che la donna sia l’ultima chance rimasta ai nostri eroi. Il piano del Pensatore è ormai quasi pronto, e qualora non venga fermato in tempo, il geniale DeVoe sottrarrà l’intelligenza all’umanità intera, divenendo difatti il padrone del pianeta Terra.



L’episodio vedrà inoltre il ritorno del cosiddetto “Consiglio dei Wells”, ossia un bizzarro raduno di Harrison Wells provenienti dalle varie Terre del Multiverso. L’ultimo incontro del Consiglio, se ricordate, non ebbe il risultato sperato e nemmeno le menti più geniale del Multiverso riuscirono infatti a superare DeVoe, ma le ambizioni e la disperazione di Harry (Tom Cavanagh) potrebbero giustificare un nuovo meeting...



L’ultima volta cui abbiamo assistito a una riunione del Consiglio dei Wells ci sono stati presentati vari Wells alternativi, di cui uno ispirato vagamente al personaggio di Gandalf de Il Signore degli Anelli. Quali assurde versioni ci verranno proposte stavolta?

"IL TEAM CHIEDE AIUTO AD AMUNET BLACK - Ora che il dispositivo di DeVoe è quasi completo, The Flash (Grant Gustin) ed il suo team, allo scopo di disattivarlo, deve fidarsi di un alleato alquanto improbabile: Amunet Black (la guest star Kattee Sackhoff). Nel frattempo, Harry (Tom Cavanagh) tocca il mondo quando viene il ‘Consiglio dei Wells’ lo caccia, ma poi Cisco (Carlos Valdes) lo presenta al ‘Consiglio degli Harrison’. Kevin Mock ha diretto l’episodio scritto da Judalina Neira & Lauren Certo."

The Flash torna ogni martedì sulla rete statunitense The CW.