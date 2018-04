Una nuova preview e un nuovo poster per The Flash svelano il ritorno di un personaggio

Un nuovo trailer e un nuovo poster per The Flash anticipano il ritorno di Gypsy (Jessica Camacho) a Central City. Gypsy aiuterà il Team Flash a trattare con The Thinker (Neil Sandilands), che è stato qualche passo avanti rispetto agli eroi per tutta la stagione.

Negli ultimi episodi di The Flash, DeVoe ha fatto molti progressi nel raggiungimento del suo obiettivo. Dopo aver rubato la maggior parte dei poteri dei Bus Metas, DeVoe ha ucciso Elongated Man (Hartley Sawyer) e ha preso il suo corpo. Il Team Flash ha perso invece un altro membro chiave quando Caitlin (Danielle Panabaker) apparentemente ha smarrito la sua personalità di Killer Frost. Nel frattempo, l'attenzione di DeVoe nel portare a termine la sua missione sta seriamente compromettendo il suo rapporto con la moglie e compagna Marlize (Kim Engelbrecht).

La CW ha pubblicato un poster e un promo per l'episodio della prossima settimana, "Therefore She Is." Con la tagline "Outmatched? Think again!", L'episodio promette di mettere Barry (Grant Gustin) Cisco (Carlos Valdes) e Gypsy contro DeVoe mentre quest'ultimo si avvicina alle fasi finali del suo piano. Il promo mostra il Team Flash che fatica a capire su cosa stia lavorando DeVoe. Barry dice che DeVoe sta "prendendo tutto ciò che vuole, uccidendo chiunque lo ostacoli". Marlize ricorda a DeVoe che il loro piano è "salvarli", mentre DeVoe usa le sue abilità telecinetiche per strangolare Gypsy. DeVoe ricorda a Marlize che "non si possono salvare tutti".

L'evento dell'episodio di questa settimana suggerisce che Marlize potrebbe rivoltarsi contro suo marito. Sembra che la freddezza di DeVoe nei confronti di sua moglie possa portarlo a perderla. Se ciò accade, potrebbe rivelarsi il punto di svolta nella battaglia. Finora, DeVoe ha superato in astuzia Flash in quasi ogni cosa. Resta da vedere se il Team Flash sarà in grado di salvare Gypsy. Secondo la sinossi dell'episodio, Gypsy avrà un "cuore a cuore" con Cisco. Quando suo padre, Breacher (Danny Trejo), prese la decisione di ritirarsi, offrì a Cisco la possibilità di diventare il prossimo Breacher. Questo lascia la porta aperta a Cisco per lasciare il Team Flash in modo che possa prendere il posto di Breacher e passare più tempo con Gypsy. Quest'ultima non è stata più vista da quando è apparsa sotto forma di ologramma nel finale di mezza stagione.

Il personaggio è apparso solo in tre episodi in questa stagione. La recente assenza di Gypsy potrebbe essere attribuita al fatto che Jessica Camacho sia stata portata a regular per la seconda stagione di Taken. La stagione 4 di The Flash continua il 1 Maggio, come sempre su The CW. Potete trovare il trailer in apertura della news e il nuovo poster in calce alla notizia.