Una nuova showrunner per il serial televisivo dedicato ad Arrow

Con il recente annuncio di una nuova stagione per Arrow, serial televisivo della DC Comics, The CW ha annunciato di aver trovato una nuova showrunner che, da ora in poi, si occuperà della gestione della serie tv.

The CW ha annunciato che sarà Beth Schwartz a diventare showrunner dell'intera serie, prendendo il posto del veterano Marc Guggenheim. La Schwartz è stata un'assistente sceneggiatori sin dalla prima stagione ed è stata co-produttrice esecutiva nel corso della sesta stagione.

In un comunicato stampa ufficiale della Warner Bros. Television, abbiamo scoperto che la Schwartz è stata ufficialmente promossa showrunner della serie mentre Guggenheim ricoprirà il ruolo di Executive Consultant della settima stagione; Guggenheim non sarà nemmeno più showrunner della prossima stagione di Legends of Tomorrow, promuovendo Phil Klemmer come showrunner.

"Siamo incredibilmente eccitati di annunciare Beth Schwartz come nuovo showrunner di Arrow. E' stata una fonte dei momenti più memorabili ed eccitanti del nostro show sin dall'inizio. Beth è una leader vera e una grande storyteller, e noi tutti non vediamo l'ora che il pubblico veda cosa lei e il suo team hanno pensato per il prossimo capitolo di Arrow" ha spiegato nel comunicato stampa Greg Berlanti.

La prossima stagione di Arrow debutterà su The CW entro la fine dell'anno.