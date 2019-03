Una prima clip da Cloak & Dagger 2 svela lo status quo dei due eroi

Dopo l'arrivo del primo trailer ufficiale tempo fa, la Marvel ha diffuso in rete una prima clip ufficiale dalla seconda stagione dedicata ai personaggi di Cloak & Dagger, che noi vi proponiamo dopo il salto.

La clip non mostra i nuovi personaggi che verranno introdotti in questa seconda stagione ma, comunque, ci permette di scoprire lo status quo dei due eroi dei fumetti della Marvel. Tandy (Olivia Holt) sembra essere andata avanti e cerca di intraprendere la carriera da ballerina classica mentre Tyrone (Aubrey Joseph), ancora ricercato dalla polizia, sembra essere contro alcuni trafficanti di droga.

Cloak & Dagger sono due personaggi della Marvel che furono introdotti, inizialmente, come comprimari di Spider-Man nei fumetti. Il successo avuto dalle loro prime apparizioni, portò la casa editrice a dare loro un fumetto dedicato. La prima stagione, prodotta dalla Marvel per Freeform, e andata in onda lo scorso anno, ha riscosso i consensi dei fan della prima ora e, soprattutto, ha registrato dei buoni ascolti, tanto da convincere il network a rinnovare immediatamente lo show.

La seconda stagione è attesa su Freeform per questo 4 aprile. Nel cast rivedremo anche l'attrice Emma Lahana, la quale tornerà in questa stagione nelle vesti della villain nota come Mayhem.