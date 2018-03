Una serie di sfortunati eventi: Allison Williams nel cast della terza stagione

La star di Scappa - Get Out , pellicola diretta e sceneggiata da, che all’ultima edizione degli Academy Awards si è aggiudicata l’ambita statuetta d’oro nella categoria Miglior sceneggiatura originale, farà presto ritorno in un serial dopo l’esperienza maturata in

Allison Williams ha scelto Una serie di sfortunati eventi per tornare a recitare in una serie televisiva e lo farà in quella che rappresenta l’ultima stagione della produzione targata Netflix. Il ruolo che andrà ad interpretare è ancora sconosciuto, ma sappiamo solamente che il suo gran debutto avverrà nel corso della seconda stagione per poi apparire regolarmente nella terza.

Come vi abbiamo riportato in passato, lo show televisivo basato sulla serie di romanzi scritti da Lemony Snicket con Neil Patrick Harris nei panni del Conte Olaf vedrà il suo epilogo con l’avvento della terza stagione. La star del serial aveva commentato così la scelta dell’azienda di concludere la storia dei fratelli Baudelaire:

“Avremo tre stagioni in totale. Siamo stati nelle intenzioni molto fedeli e attinenti ai romanzi. Abbiamo aggiunto solo pochi personaggi che non sono presenti nei libri, così come alcune canzoni che non sarebbero potute esserci lì dentro. Tuttavia continueremo ad attenerci per la gran parte alla struttura di ciò che ha già funzionato”.

Ideata da Mark Hudis (True Blood) per la piattaforma di streaming, Una serie di sfortunati eventi segue le vicende dei fratelli Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, rimasti orfani dopo la misteriosa morte dei loro genitori. Da questo tragico evento entrerà nelle loro vite il Conte Olaf, il quale farà di tutto per accaparrarsi l’eredità dei giovani Baudelaire, intenti a cercare in ogni modo di sfuggire alle grinfie del loro tutore e a fare luce al contempo sulla morte dei propri genitori.

Nel cast artistico figurano Neil Patrick Harris (Conte Olaf), Patrick Warburton (Lemony Snicket), Malina Weissman (Violet Baudelaire), Louis Hynes (Klaus Baudelaire), K. Todd Freeman (Mr. Poe) e Presley Smith (Sunny Baudelaire).

Nel 2004 Jim Carrey interpretava il conte Olaf in un lungometraggio costato all’incirca 140 milioni di dollari e che ha incassato al box office una cifra modesta pari a 209 milioni. La seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 30 marzo.