Una Serie di Sfortunati Eventi, ecco a voi il trailer della terza stagione!

Netflix ha distribuito, in via ufficiale, il primo trailer della terza stagione di Una Serie di Sfortunati Eventi, che vedrà nuovamente Neil Patrick Harris nei panni del Conte Olaf e Patrick Warburton in quelli di Lemony Snicket. La storia dei fratelli Baudelaire e dell'eccentrico villain sta per giungere al termine, tra colpi di scena e svolte narrative.

Descritta dallo showrunner Barry Sonnenfeld come la stagione più emozionante, la serie vedrà "molta azione" e i Baudelaire in una nuova veste, in cui saranno "più proattivi e meno vittime."



I nuovi episodi seguiranno nuovamente la storia dei Baudelaire, che oltre a sfuggire al perfido Conte Olaf dovranno fare i conti con il mistero che aleggia attorno all'organizzazione segreta a cui sono profondamente legati. Non mancheranno quindi inseguimenti scalmanati, scenari impensabili accompagnati da ambientazioni bizzarre. La domanda sorge quindi spontanea: quale sarà la prossima mossa del Conte Olaf?



Con una distribuzione prevista per il 1 gennaio 2019, questa terza e conclusiva stagione si comporrà di 7 episodi, basati sugli ultimi quattro libri della saga di Lemony Snicket.



Nel cast torneranno Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Malina Weissman, Louis Hynes e K. Todd Freeman.