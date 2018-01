Una Serie di Sfortunati Eventi: la seconda stagione dal 30 Marzo su Netflix

Dopo il successo registrato con la prima serie di episodi,, la serie tv basata sul libro di Daniel Handler e con protagonista Neil Patrick Harris , è pronta a tornare su Netflix con una seconda stagione, che sarà pubblicata sulla famosa piattaforma di streaming il prossimo 30 Marzo.

In concomitanza con questo annuncio, la compagnia americana ha anche diffuso il trailer che trovate in apertura.

La segue, su cui ha collaborato lo stesso Handler nelle vesti di produttore e sceneggiatore, è diretta da Barry Sonnefield (La Famiglia Addams) e segue le vicende di tre orfani ed il Conte Olaf, interpretato da Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), un criminale spaventoso che farà di tutto per mettere le mani sulla loro eredità.

Il teaser contiene un breve discorso del Conte Olaf che, scusandosi per aver interrotto la ripresa degli utenti, invita tutti ad "iniziare il binge watching di Capodanno". "Molti di voi saranno sicuramente sorpresi dall'apprendere che Netflix abbia scelto me come primo volto da mostrarvi in questo 2018, ma probabilmente siete dei tipi che non riconoscerebbero la bellezza neanche se vi mandasse a fuoco la casa".

Secondo quanto affermato da Netflix, i nuovi episodi riprenderanno le vicende dal quinto libro, The Austere Academy, il sesto, The Ersatz Elevator ed il settimo, The Vile Village, per arrivare al nono.

La nuova stagione probabilmente seguirà lo stesso format della prima e dovrebbe contenere otto episodi della durata di cinquanta minuti l'uno.