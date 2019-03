Una serie tv su Obi-Wan potrebbe sbarcare su Disney +

Da tempo si vocifera di progetti su Boba Fett e Obi-Wan Kenobi ma dopo l'esperienza di Solo: A Star Wars Story, pare che qualcosa possa cambiare per il futuro. Il film diretto da Ron Howard ha incassato 392,9 milioni di dollari, deludendo LucasFilm e Disney dal punto di vista finanziario. I piani potrebbero a questo punto cambiare.

StarWarsNewsNet ha pubblicato un report in cui afferma che il progetto cinematografico su Obi-Wan Kenobi sia pronto a diventare una serie tv per Disney +.



Al momento non ci sono conferme e non sono stati annunciati gli sceneggiatori e l'eventuale showrunner anche se potrebbe esserci Kathleen Kennedy tra i papabili per guidare la produzione. A quanto si dice la serie dovrebbe avere dai 6 agli 8 episodi e le riprese dovrebbero svolgersi nei leggendari Pinewood Studios, nel Regno Unito.

Nessuna indiscrezione per adesso riporta di un possibile ritorno di Ewan McGregor nel ruolo che interpretò nella trilogia prequel.



Ricordiamo che Disney sta ampliando continuamente l'offerta proveniente dall'universo di Star Wars, con il ritorno di Clone Wars e la serie tv The Mandalorian, oltre allo show su Cassian Andor.

Si prospetta un grande debutto per la piattaforma streaming della Casa di Topolino, pronta ad entrare in un mercato che cresce e diventa ogni anno sempre più concorrenziale.

Il personaggio di Obi-Wan Kenobi è stato interpretato da Alec Guinness nella trilogia originale.