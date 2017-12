Una sfarzosa festa riunirà il cast di Arrow nell'imminente finale di mid-season!

La rete statunitenseha rilasciato nuove foto tratte da "Irreconcilable Differences”, il finale di mid-season diche sarà trasmesso negli USA il prossimo giovedì. Un lieto evento riunirà gli amici e i parenti della coppia al centro dello show, ma l’euforia non durerà a lungo...

Attenzione possibile Spoiler

Dopo aver salvato Terra-1 dai nazisti invasori di Terra-X e essersi uniti nel sacro vincolo del matrimonio, per Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) e Felicity Smoak (Emily Bett Rickard) è arrivato il momento di annunciare la lieta novella ai propri cari.



Come rivelatoci già dal promo diffuso solo qualche giorno fa, alla sfarzosa festa organizzata dal sindaco e consorte prenderà parte anche la bella Thea Queen (Willa Holland), che durante l’episodio chiamato "Thanksgiving" si è finalmente risvegliata dal coma in cui versava già da diversi mesi.



Proprio il ritorno di Thea potrebbe essere fondamentale nella complicata situazione che affligge Oliver e gli altri componenti del Team Arrow: un membro del team non meglio identificato si è dichiarato disposto a testimoniare contro Oliver, accusato dalle forze dell’FBI di essere il vigilante Green Arrow!



Riportate in calce all’articolo, le foto rivelano inoltre che prenderanno parte all’episodio anche i genitori di Felicity, che a primo impatto sembrerebbero di nuovo molto vicini. È possibile che, a distanza di tanti anni, fra i due sia scattato il proverbiale ritorno di fiamma? Lo scopriremo fra poco meno di una settimana.