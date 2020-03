Un dettaglio di Batwoman potrebbe mandare in frantumi l'intero Arrowverse

Che le sceneggiature e le avventure dell'Arrowverse siano caratterizzate da alti e bassi è cosa nota, ma stavolta alcune vicende narrate in Batwoman sembrano minare le fondamenta stesse del Multiverso The CW creato quasi 10 anni fa. Se non volete spoiler indesiderati, vi consigliamo di fermarvi qui.

Fin dalla seconda stagione di Flash, in cui fanno per la prima volta la loro apparizione, i doppelgänger sono stati un elemento cardine in tutte le serializzazioni dell'emittente statunitense. A più riprese, all'interno della stessa serie o con speciali crossover, abbiamo assistito all'entrata in scena di versioni alternative dei vari personaggi, espediente narrativo che ha raggiunto la sua massima forma proprio con il più recente Crisi sulle Terre Infinite.

Dopo gli avvenimenti del crossover, i primi doppioni sono stati avvistati nell'episodio The Bottle Episode di Supergirl, in cui Kara viene a conoscenza del fatto che molti abitanti dei pianeti del Multiverso distrutti dall'Anti-Monitor stanno cercando rifugio sulla sua Terra.

Cosa c'entra tutto ciò con Batwoman? Nel decimo episodio con protagonista la nuova protettrice di Gotham Kate incontra una nuova versione della sua sorellastra Beth, che altri non è che la spietata Alice.

Tuttavia, la "nuova" Beth, rimasta bloccata sulla Terra dopo la Crisi, è molto diversa da quella cui l'eroina è abituata: gentile e altruista, Kate Kane sembra aver finalmente trovato la sorella ideale.



Se non fosse che, come scopriremo degli episodi successivi, il nuovo universo non può contenere due doppelgänger a lungo, altrimenti andrà in contro alla distruzione.

Una scelta narrativa decisamente inaspettata quella degli sceneggiatori di Batwoman, soprattutto perché mette in discussione tutto il lavoro fatto dai colleghi delle altre produzioni The CW. Se c'è chi potrebbe pensare che sia una conseguenza degli sconvolgimenti causati dalla Crisi, tale obiezione entrerebbe ugualmente in contrasto con le vicende di The Bottle Episode.



Come faranno gli sceneggiatori a superare questo inconveniente? Probabilmente avranno bisogno di ben più di una squadra di supereroi per far quadrare i conti.



Intanto, Batwoman è attualmente in pausa e se nel prossimo episodio rivedremo un'Alice più malvagia che mai, nell'episodio Drink me trasmesso pochi giorni fa abbiamo conosciuto meglio Nocturna, new entry della famiglia Arrowverse.