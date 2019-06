Unbreakable Kimmy Schmidt: Daniel Radcliffe nel cast dello speciale interattivo

Come precedentemente annunciato da Tina Fey, una delle creatrici dello show, nel 2020 Unbreakable Kimmy Schmidt tirerà fuori dal cappello una trovata alla Bandersnatch con uno speciale episodio interattivo. Un choose-your-own-adventure di cui farà parte anche la star di Harry Potter, Daniel Radcliffe.

Secondo la descrizione ufficiale dell'episodio, ritroveremo Kimmy alle prese con la più grande delle avventure: "Tre stati! Esplosioni! Un hamburger danzante! E tu, spettatore, potrai decidere come andrà la storia. Farai andare a monte il piano malefico del Reverendo (Jon Hamm) e permetterai a Kimmy di arrivare in tempo al suo matrimonio? O darai accidentalmente inizio a una guerra contro i robot?"

Interessanti quesiti con altrettanto interessanti implicazioni, ma chissà quali di questi eventi - e in che modo - coinvolgeranno il personaggio interpretato da Daniel Radcliffe...

Per ora, le uniche certezze che abbiamo riguardano il ritorno di altri attori del cast della serie, come Titus Burgess, Jane Krakowski e Carol Kane, e il fatto che tra le scelte possibili non ci saranno solo i comportamenti e le azioni dei personaggi, ma persino le battute.

Dopo l'esperienza interattiva di Black Mirror: Bandersnatch, che ha certamente diviso il pubblico, l'idea di un simile tentativo, per di più nell'ambito delle comedy, ci incuriosisce ancora di più.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.