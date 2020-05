Daniel Radcliffe: 'Fate scelte assurde nello speciale di Unbreakable Kimmy Schmidt'

Lo scorso anno è stata annunciata la realizzazione di uno speciale interattivo per Unbreakable Kimmy Schmidt, la popolare serie Netflix, a cui prenderà parte anche Daniel Radcliffe. Ed è proprio l'attore a chiedervi di scegliere con (pessima) cura le vostre risposte durante la visione.

Un po' come fatto anche per Black Mirror, Netflix metterà nelle vostre mani il destino dei personaggi di Unbreakable Kimmy Schmidt, la comedy ideata da Robert Carlock e Tina Fey, a cominciare dalla protagonista Kimmy (Ellie Kemper), che per l'occasione convolerà a nozze con il personaggio interpretato proprio da Radcliffe... Oppure no?

La sinossi ufficiale dell'episodio infatti recita "Tre stati! Esplosioni! Un hamburger danzante! E tu, spettatore, potrai decidere come andrà la storia. Farai andare a monte il piano malefico del Reverendo (Jon Hamm) e permetterai a Kimmy di arrivare in tempo al suo matrimonio? O darai accidentalmente inizio a una guerra contro i robot?" il che vuol dire che sarete voi a decidere cosa accadrà, se Kimmy riuscirà a sposarsi, o se finirà tutto nel peggiore dei modi.

Ebbene, a tal proposito, la star di Harry Potter Daniel Radcliffe avrebbe una richiesta molto particolare: "Abbiamo girato molti vicoli ciechi e finali infelici. E fondamentalmente, ci saranno questi percorsi che inizieranno a diversificarsi anche in base al vestito che sceglierete per Kimmy. Ma dopo di ciò, le scelte si baseranno principalmente su ciò che i personaggi dovrebbero fare secondo voi in qualità di persone con una morale. Per questo secondo me la prima volta che lo guarderete dovreste provare a rispondere nel peggiore dei modi, come se foste l'essere umano più spregevole, facendoci fare delle cose terribili, e facendo sì che ci accadano delle cose terribili. Vedete fino a dove arriverete così".

Poi, ovviamente, a una seconda visione, Radcliffe consiglia di fare esattamente il contrario: "E poi, in seguito, riprovateci scegliendo le opzioni più moralmente esemplari, quelle più 'corrette'. Forse così arriverete ai due finali principali".

E voi, che ne pensate? Seguirete il consiglio di Daniel per lo speciale interattivo? Fateci sapere nei commenti.