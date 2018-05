Unbreakable Kimmy Schmidt finirà con la 4a stagione, ma potrebbe fare la fine di Sense8

La quarta stagione di Unbreakable Kimmy Schmidt è in dirittura d'arrivo, ma purtroppo per i fan sarà anche l'ultima: le avventure della giovane protagonista interpretata da Ellie Kemper hanno ormai gli episodi contati, anche se c'è una piccola possibilità all'orizzonte di vedere ancora Kimmy in azione.

La serie TV creata da Tina Fey e Robert Carlock ha sempre faticato a competere con le altre produzioni Netflix più blasonate, come Stranger Things (di cui sono disponibili nuove foto dal set della terza stagione), 13 Reasons Why o Black Mirror, ma nonostante questo è stata in grado negli anni di crearsi una sua cerchia di appassionati grazie anche alle ottime performance degli attori coinvolti nel cast. Oltre alla talentuosa Ellie Kemper, lo show ospita anche Tituss Burgess, che veste i panni del compagno di stanza di Ellie, Titus Andromedon; il duo ha ricevuto molti apprezzamenti per il lavoro svolto nella serie.

Stando a quanto riporta Deadline, i piani iniziali non erano quelli di far finire Unbreakable Kimmy Schmidt con la quarta stagione, ma per come si sono evolute le cose negli anni il team ha ritenuto che non ci fosse momento migliore di questo per mettere una pietra sopra allo show.

Ad ogni modo c'è ancora una flebile speranza all'orizzonte per le avventure di Kimmy Schmidt: Netflix potrebbe decidere di produrre una sorta di maxi-puntata in forma di film, che farebbe quindi da finale della serie. Un'idea già messa in pratica con un altro prodotto del catalogo del colosso dello streaming, Sense8.