Unbreakable Kimmy Schmidt, tutti i rischi di un episodio interattivo

Dopo quattro stagioni, nel gennaio 2019 si è conclusa su Netflix la serie Unbreakable Kimmy Schmidt. Pochi mesi dopo, per concludere il discorso, è stato annunciato uno speciale interattivo, in streaming negli Stati Uniti dal 12 maggio e probabilmente a breve disponibile anche in Italia.

Gli autori Tina Fey e Robert Carlock hanno raccontato alcuni retroscena del progetto, che nasce dalla necessità di una resa dei conti tra Kimmy (Elle Kemper) e il Reverendo. L'episodio si intitola appunto Kimmy vs the Reverend e prende le mosse dal sospetto che il bunker in cui per 15 anni è stata tenuta rinchiusa la protagonista non sia l'unico architettato dal Reverendo Wayne (Jon Hamm), e che quindi ci siano altre donne intrappolate sotto terra.

"Volevamo qualcosa al livello di un film" ha raccontato Fey a Variety. "La posta in gioco era alta per Kimmy: se scoprisse qualcosa, vorrebbe intervenire."

Realizzare lo speciale ha alzato la posta anche per tutta la produzione, a cominciare dal montatore Kyle Gilman, che ha dovuto imparare da zero un programma al computer proprio per l'interattività. Il team ha poi studiato tutta la programmazione interattiva di Netflix, in particolare l'episodio Bandersnatch di Black Mirror, che ha fornito interessanti spunti su come intervenire.

"Abbiamo deciso che ci saremmo presi tutti i rischi del caso e avremmo fatto tre storie, come facciamo di solito negli episodi normali" ha continuato Tina Fey. Così lo speciale affronta anche le sottotrame di Jacqueline (Jane Krakowski), Titus (Tituss Burgess) e Lillian (Carol Kane), mentre Kimmy cerca tutte le informazioni possibili sull'eventuale esistenza di un nuovo bunker.

Il resto tocca poi allo spettatore e alle sue scelte. La quantità di opzioni ha fatto allungare lo script in modo esponenziale: se per un episodio di Unbreakable Kimmy Schmidt la lunghezza è in media di 32 pagine, per Kimmy vs the Reverend ne sono servite ben 150.