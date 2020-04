Unbreakable Kimmy Schmidt: le scene più esilaranti nel trailer dello speciale interattivo

Il teaser di Kimmy vs The Reverend ci aveva preannunciato che questo speciale interattivo dedicato ad Unbreakable Kimmy Schmidt sarebbe stato qualcosa di eccentrico ed esilarante, e ora arriva un trailer vero e proprio per questa attesa produzione Netflix.

In questo caso gli autori hanno scelto di utilizzare un particolare espediente per migliorare l'interazione con gli spettatori: saranno gli utenti stessi a compiere le scelte davanti alle quali si ritrovano i personaggi dello speciale, e già dal trailer intuiamo che le conseguenze potrebbero essere davvero soprendenti.

Attenzione dunque, perché potreste trovarvi ad osservare un'imbarazzante scena in cui Daniel Radcliffe ed Ellie Kemper si baciano in modo assurdo. Il bello è che ciò non costituisce neanche la parte più assurda, dato che certe scelte porteranno i personaggi persino alla morte, soprattutto se deciderete di chiamare un Uber e attendere che questo arrivi.

La sinossi della puntata speciale recita: "Tre stati! Esplosioni! Un hamburger danzante! E tu, spettatore, puoi decidere come va la storia! Sventerai il piano malvagio del reverendo (Jon Hamm) e porterai Kimmy al suo matrimonio in tempo? O inizierai accidentalmente una guerra contro i robot? Allora, prendi il tuo telecomando e un vassoio di delizioso merluzzo, perché c'è lo speciale interattivo di Kimmy su Netflix!"

Cosa ne pensate del trailer? La decisione di rendere il tutto interattivo vi piace? Vi ricordiamo che Kimmy vs the Reverend verrà aggiunto al catalogo Netflix americano il 12 maggio 2020, e probabilmente arriverà a breve anche da noi. Per saperne di più della serie vi consigliamo la nostra recensione di Unbreakable Kimmy Schmidt 4.