Unbreakable Kimmy Schmidt tornerà su Netflix con uno speciale episodio interattivo

Secondo quanto riportato su Deadline, Unbreakable Kimmy Schmidt tornerà su Netflix per uno speciale episodio interattivo, che dovrebbe approdare in streaming entro il 2020.

La serie creata da Tina Fey e Robert Carlock ha finito la sua corsa sulla piattaforma con la diffusione dell'ultima parte della quarta stagione, lo scorso gennaio. Lo speciale, attualmente senza titolo, sarà un vero punto di non ritorno per lo show, e sarà ancora creato dalla Fey e Carlock e i membri del cast principale - formato da Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakowski e Carol Kane - dovrebbero tutti tornare in forze alla produzione. A produrre lo special ci sarà Universal Television, mentre a quella esecutiva ci saranno Jeff Richmond, Sam Means, David Miner e Meredith Scardino.

"Siamo emozionati all'idea di annunciare la produzione di questo speciale episodio interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt, previsto per il debutto su Netflix nel 2020", ha dichiarato la Fey. "Unbreakable Kimmy Schmidt è stata una delle prime comedy originali di Netflix e ora sarà il primo evento interattivo nell'ambito comedy. I fan saranno in grado di scegliere il comportamento dei personaggi, diversi percorsi narrativi e ovviamente diverse battute. Penso si adatti bene al nostro show e sarà un modo molto originale per concludere e completare la serie".

Netflix quindi rilancia l'esperimento già portato avanti da Black Mirror con il famigerato Bandersnatch, che offriva appunto l'opportunità dell'interattività con lo spettatore. Nel corso della sua storia Unbreakable Kimmy Schmidt si è guadagnata 18 nomination ai Premi Emmy, incluso miglior serie comedy per ogni stagione. Su queste pagine trovate la recensione alla quarta stagione dello show.