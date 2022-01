Uncharted, Tom Holland è in una caverna spettrale in una nuova immagine dal film

L’uscita di Uncharted si avvicina e nuovo materiale promozionale viene rilasciato sempre più frequentemente, questa volta si tratta di due nuove immagini dal film con Tom Holland nei panni del protagonista del franchise Nathan Drake.

Come ben sapranno i fan, Holland sarà accompagnato sullo schermo da Mark Wahlberg nei panni di Sully, il mentore di Drake. Holland e Wahlberg sono sulla copertina di Total Film, in occasione di questa uscita il magazine ha appena diffuso due nuove immagini che potete vedere nella nostra gallery in calce alla notizia.



Nella prima immagine Drake è al volante di un esorbitante motoscafo che gli conferisce un’aria da playboy. Nella seconda immagine invece Drake osserva con aria interrogativa qualcosa, in quella che sembra essere una caverna molto spettrale, tenendo una torcia accesa verso un oggetto invisibile appena fuori dallo schermo. Insieme a lui c'è la co-protagonista Sophia Ali, interprete di Chloe Frazer, un'altra cacciatrice di tesori.



L’attore interprete di Spider-Man è stato fondamentale per far decollare il progetto e ha anche avuto un ruolo significativo nella ricerca del regista Ruben Fleischer, come riporta Total Film.



"Alcuni dei registi avevano idee che non ci piacevano, che semplicemente non si adattavano ai personaggi, e abbiamo dovuto passare ad altre persone. Abbiamo preso ispirazione da tutti. C'erano varianti molto diverse di Drake e varianti molto diverse di Sully. Alcune persone avrebbero preferito realizzare il gioco, altre volevano renderlo completamente diverso dal gioco. È stato un processo interessante, in cui non mi piacerebbe essere di nuovo coinvolto, è stressante cercare un regista."



Vi lasciamo con il secondo trailer di Uncharted, vi ricordiamo che il film uscirà il prossimo 17 febbraio 2022.