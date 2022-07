Uncoupled, Neil Patrick Harris di nuovo single nel trailer del nuovo show Netflix

Il mare magnum degli appuntamenti e del dating è un luogo difficile in cui orientarsi, ma lo diventa ancor di più quando vieni scaraventato dentro senza nessun preavviso: è questa la lezione che impara l'agente immobiliare newyorchese Michael Lawson, interpretato da Neil Patrick Harris, nella nuovissima sitcom Netflix Uncoupled.

Quando colui che è stato il suo partner per 17 anni decide di lasciarlo, l'ordinaria vita di Michael viene stravolta: totalmente colto alla sprovvista dall'addio di Colin, Michael all'inizio è confuso e non sa come riprendersi dalla rottura, ma con l'aiuto dei suoi amici tornerà a riscoprire sé stesso abbracciando una nuova vita da single a quarant'anni.

Nel trailer di Uncoupled che potete vedere nel player in alto, ci sono tutte le premesse di questa nuova serie comedy di Netflix: dal sentirsi un pesce fuor d'acqua in discoteca, alla difficoltà di rimettersi gli sci dopo tanto tempo, passando per le app di dating, sono molti i nuovi ostacoli della vita da single del protagonista interpretato da Neil Patrick Harris, che torna con una serie Netflix dopo il successo di Una serie di sfortunati eventi.

Insieme a Harris, che si è recentemente unito al cast dello speciale di Doctor Who, nel cast di Uncoupled troviamo Tisha Campbell (volto familiare per gli spettatori di Tutto in famiglia), Brooks Ashmanskas, Emerson Brooks e il premio Oscar Marcia Gay Harden. Con loro anche le guest star André De Shields, Colin Hanlon, Dan Amboyer, Gilles Marini, Jai Rodriguez, Nic Rouleau e Peter Porte.

Uncoupled è co-creata dal duo di successo composto da Darren Star (già creatore di Sex and the City e della serie Netflix Emily in Paris) e Jeffrey Richman (autore e produttore di Modern Family). La serie in 8 episodi debutterà su Netflix il prossimo 29 luglio.