Uncoupled: Netflix cancella la comedy con Neil Patrick Harris dopo una sola stagione!

Nuovo giorno, nuova serie tv cancellata da Netflix. Questa volta è toccato a Uncoupled, la comedy ideata del creatore di Emily in Paris Darren Star e Jeffrey Richmancon (Modern Family) con protagonista la star di How I Met Your Mother Neil Patrick Harris.

Lo show, che ha debuttato lo scorso 29 luglio sulla piattaforma, è riuscito ad entrare nella Top 10 settimanale di Netflix solamente una volta, piazzandosi al sesto posto il giorno della sua uscita. Troppo poco per Netflix, che quindi ha ufficialmente deciso di cancellare la serie dopo una solo stagione.

Nei mesi scorsi le voci che vedevano Uncoupled alla ricerca di una nuova casa si erano fatte sempre più insistenti e avevano fatto presagire il peggio. E così è stato. Nello show, Harris interpreta Michael, un uomo gay sulla quarantina che naviga nella vita da single a New York City dopo essere stato scaricato dal suo compagno dopo 17 anni. Il cast principale della serie è completato da Tisha Campbell, Brooks Ashmanskas, Emerson Brooks e Marcia Gay Harden. Star e Richman sono i produttori esecutivi insieme a Harris, Tony Hernandez e Lilly Burns.

Per i fan dell'attore di HIMYM, vi ricordiamo che Neil Patrick Harris sarà nella prossima stagione di Doctor Who, che vedrà il ritorno di un iconico villain.