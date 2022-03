Under the Banner of Heaven: Andrew Garfield è un "true detective" nel trailer della serie

FX ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Under the Banner of Heaven, serie crime che vede assoluto protagonista Andrew Garfield prontissimo per questa nuova avventura concepita per il piccolo schermo e in cui ricopre il ruolo di un detective che indaga su dei macabri avvenimenti che mettono in discussione la sua fede. Debutto ad aprile.

Dopo il ritorno nei panni di Spider-Man e la nomination agli Oscar per Tick Tick Boom!, è stata un'annata decisamente eccezionale per Andrew Garfield che si appresta quindi a tornare con un nuovo ruolo stavolta per il piccolo schermo.

Come si vedeva già nel primo trailer di Under the Banner of Heaven, il detective della polizia mormone Jeb Pyre (Garfield) si ritrova davanti una scena del crimine orribile. L'intera cittadina è scioccata dalla morte di Brenda e del suo bambino, cosa che spinge Jeb a chiedere ai cittadini, durante una conferenza stampa, di chiudere le porte a chiave, tanto per cambiare. La sua indagine sul passato della vittima e sulla sua vita familiare scopre verità sepolte sulla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (LDS). Un devoto Jeb, quindi, inizierà a mettere in discussione la sua stessa fede durante il processo.

Oltre a Garfield nel cast ci saranno anche Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, Rory Culkin, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Christopher Heyerdahl, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat.

Non è la prima volta che Garfield si misura con il genere crime, poiché ha già interpretato un giovane reporter nella trilogia di Red Riding, che ha esplorato la vita del famigerato serial killer britannico moderno, The Yorkshire Ripper, insieme alle dinamiche interne di una polizia corrotta.

Under the Banner of Heaven esordirà sulla piattaforma Hulu il 28 aprile prossimo; in Italia, in linea con gli altri prodotti Hulu, dovrebbe quindi arrivare su Disney+ nella sezione per adulti Star.