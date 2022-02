Under The Banner of Heaven: guardate il primo teaser della serie con Andrew Garfield!

Tra i prossimi progetti di Andrew Garfield c'è Under The Banner of Heaven, nuova serie crime ispirata al romanzo di Jon Krakauer. Dopo la recente nomination agli Oscar per la sua interpretazione in Tick Tick... Boom!, Garfield è pronto a tornare sul piccolo schermo con questo show prima di quanto ci potessimo aspettare: ecco il primo teaser!

Nelle prime immagini del teaser vediamo l'attore nei panni del Detective Pyre, un devoto membro della Church of Jesus Christ of Latter-day Saints che si ritrova a indagare su un brutale omicidio legato proprio a una famiglia della sua comunità. Il suo presunto contatto con l'assassino e l'oscurità che avvolge la vicenda porteranno Pyre a mettere in discussione la sua fede.

Non è la prima volta che Garfield si misura con il genere crime, poiché ha già interpretato un giovane reporter nella trilogia di Red Riding, che ha esplorato la vita del famigerato serial killer britannico moderno, The Yorkshire Ripper, insieme alle dinamiche interne di una polizia corrotta.

Oltre a Garfield nel cast ci saranno anche Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, Rory Culkin, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Christopher Heyerdahl, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat.

Under The Banner of Heaven di FX dovrebbe arrivare su Hulu entro la fine dell'anno, in una data ancora non definita. Secondo alcune speculazioni potrebbe trattarsi di Maggio, ma staremo a vedere.