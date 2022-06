Under the Banner of Heaven: ecco il poster italiano della serie con Andrew Garfield!

A Marzo FX ha diffuso il trailer ufficiale di Under the Banner of Heaven, nuova serie che vede come protagonista Andrew Garfield nei panni del detective mormone Jeb Pyre. Lo show, arrivato negli USA il 28 Aprile, sarà disponibile in Italia su Disney+ dal 27 Luglio. Per l'occasione la piattaforma ha pubblicato un poster con il titolo in italiano.

Nell'immagine, che troverete in fondo all'articolo, leggiamo che il titolo tradotto del prodotto è "In nome del cielo", e vediamo Andrew Garfield nei panni del personaggio protagonista. La serie crime è tratta dal bestseller di Jon Krakaue, e racconta del detective Pyre, un devoto membro della Church of Jesus Christ of Latter-day Saints il quale dovrà indagare su un brutale omicidio legato a una famiglia della sua comunità. L'oscurità della vicenda e la presunta vicinanza con l'assassino, porteranno Pyre a mettere in discussione la sua fede.

Accanto a Garfield ci sarà un cast di tutto rispetto, composto da Daisy Edgar-Jones, Chloe Pirrie, Sam Worthington, Rory Culkin, Denise Gough, Wyatt Russell, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Billy Howle, Christopher Heyerdahl, Seth Numrich e Sandra Seacat.

E voi, guarderete questo prodotto? Se avete bisogno di vedere prima qualcosa in più, ecco il teaser di Under the Banner of Heaven. Intanto vi lasciamo con il nuovo poster della serie!