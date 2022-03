Under the Banner of Heaven, la serie FX con Andrew Garfield ha una d'uscita

Segnatevi la data sul calendario, perché la serie thriller di FX con protagonista Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven, ha finalmente una data d'uscita.

Dopo aver visto il primo teaser di Under The Banner of Heaven, ora ne conosciamo anche la data d'uscita negli Stati Uniti.

Il 28 aprile su FX on Hulu arriverà il true crime thriller con Andrew Garfield e l'attrice di Normal People Daisy Edgar-Jones, ispirato al best seller di Jon Krakauer dove sono narrati gli eventi che hanno condotto all'omicidio nel 1984 di Brenda Wright Lafferty e la figlia neonata a Salt Lake Valley, nello Utah.

Come riporta la descrizione ufficiale della serie, infatti, "Il detective Jeb Pyre (Garfield) sta indagando sugli eventi che hanno sconvolto la famiglia Lafferty quando scopre verità nascoste sulle origini del Mormonismo e le violente conseguenze di una fede incrollabile. Ciò che Pyre, un devoto Mormone, finirà con il disseppellire, lo porterà a mettere in discussione la sua stessa fede".

Nel cast della serie, tra gli altri, troveremo anche l'attore di The Falcon and The Winter Soldier Wyatt Russell, Billy Howle, Sam Worthington, Denise Gough, Rory Culkin, Gil Birmingham, Adelaide Clemens.

Nessuna notizia ancora, invece, di quando potremo vedere Under the Banner of Heaven sui nostri schermi.