Under The Bridge: Justin Kirk nel cast dello show con Jennifer Morrison

Justin Kirk è stato scelto per interpretare il marito del personaggio di Jennifer Morrison nel medical drama della CBS, Under The Bridge. La conferma ufficiale dell'ingaggio dell'attore è arrivata da Variety. Lo show vedrà la Morrison interpretare nuovamente un dottore dopo aver raggiunto il successo con Dr. House - Medical Division.

Scritta da Rina Mamoun, Under The Bridge segue le vicende di Caitlin Lancaster (Jennifer Morrison), chirurgo cardiotoracico che si è costruita una carriera senza causare problemi agli altri. Caitlin è stata costretta ad osservare un anno sabbatico a causa dell'esclusione del marito Michael (Justin Kirk) dallo studio medico da loro stessi creato. Il personaggio di Kirk viene descritto come leader naturale, affascinante anche se un po' 'buffone della classe'; il suo comportamento, a volte inappropriato, l'ha fatto finire in cattive acque.

David Ajala, star di Supergirl, è stato recentemente scritturato nel ruolo di Dan, migliore amico di Michael e da sempre innamorato di Caitlin. Quando Dan vota per rimuovere Michael dal ruolo nello studio, quest'ultimo lo considera un tradimento personale. Reggie Lee e Sarayu Blue completano il cast.

Jennifer Morrison è diventata celebre per i ruoli tv della dottoressa Allison Cameron in Dr. House - Medical Division e di Emma Swan nella serie tv C'era una volta.

Justin Kirk ha partecipato a pellicole quali Molly's Game di Aaron Sorkin e Vice - L'uomo nell'ombra di Adam McKay. In tv ha recitato al fianco di Jim Carrey nella serie Kidding.