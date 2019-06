Under the Dome: Stephen King vorrebbe che la serie continuasse su Netflix

Ricorderete sicuramente Under the Dome, la serie della CBS creata da Brian K. Vaughan e tratta dal romanzo The Dome di Stephen King, della quale vennero prodotte tre stagioni andate in onda dal 24 giugno 2013 al 10 settembre 2015. Adesso, lo stesso King vorrebbe vederla tornare...

Nel corso della sua prima stagione lo show ottenne un successo sorprendente, aiutata dal fatto di andare in onda d'estate con pochi altri show così attesi a farle concorrenza, ma in seguito le recensioni si fecero più miste e gli ascolti calarono fino alla definitiva chiusura al termine della terza stagione. Nella giornata di ieri, mentre il mondo impazziva per l'uscita del trailer di Doctor Sleep, King scriveva e condivideva un post sul suo profilo Twitter in cui chiedeva: "Che ne pensate se Netflix riportasse indietro Under the Dome, solo ripartendo da capo e adattando veramente il libro?".

Solo per l'epressione "actually doing the book", pare di capire che King stesso non fosse un grande appassionato della serie CBS, pur essendone produttore esecutivo, e che il risultato finale non l'abbia del tutto soddisfatto. Bisogna dire anche che lo scrittore del Maine non è sempre andato d'accordo con gli adattamenti delle sue opere. Due esempi su tutti: mentre ultimamente aveva dichiarato il suo apprezzamento per il recente remake di Pet Sematary, poi successivamente massacrato dalla critica, è noto il suo astio nei confronti di quello di Shining ad opera di Stanley Kubrick, ritenuto da molti un capolavoro del cinema e uno dei migliori film horror di tutti i tempi.

Sempre nella giornata di ieri, King non ha nascosto la sua emozione nel rivelare il trailer di Doctor Sleep, tratto dall'omonimo romanzo e sequel di Shining, così come è decisamente impaziente che il pubblico veda il prossimo settembre il sequel IT: Capitolo Due, con il quale si concluderà il dittico diretto da Andy Muschietti.

Che ne pensate, voi vorreste un possibile ritorno di Under the Dome su Netflix?