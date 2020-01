Under the Skin: arriva la serie tratta dal film con Scarlett Johnasson?

Stando a quanto riportato da IndieWire, una serie tratta dal film Under the Skin potrebbe presto essere realizzata, ma prima A24 e Silver Reel dovranno risolvere una loro diatriba per i diritti di sfruttamento dell'opera.

Come riportato da Deadline, infatti, Silver Reel, la compagnia che ha prodotto la pellicola originale con Scarlett Johnasson protagonista, vorrebbe accaparrarsi i diritti di sfruttamento televisivo del film, che è stato anche co-finanziato da Film4, the BFI e Creative Scotland. A24, che è attualmente al lavoro con Jonathan Glazer e il suo prossimo film - un dramma sull'Olocausto - è anche in trattative per gli stessi diritti di sfruttamento.

A quanto pare, una serie TV spin-off della pellicola sarebbe in sviluppo da anni, proprio sotto la supervisione di Silver Reel, e una decisione su dove potrà essere mandata in onda sarà presa nelle prossime settimane. Attualmente non è chiaro se Glazer è coinvolto in qualche modo nel progetto così come di cosa tratterà la storia e che struttura avrà. Glazer ha impiegato circa dieci anni a sviluppare il film, basandosi anche sul romanzo di fantascienza del 2000 Sotto la pelle di Michael Faber.

Under the Skin racconta la storia di un'aliena (Johansson) con sembianze umane, che è sulla terra per adescare e catturare quanti più uomini possibili, sfruttando le sue "voraci" doti femminili. Le cose cambiano quando la sua curiosità verso l'universo maschile e sulla terra in generale, prendono una piega diversa.

Presentato in anteprima al Telluride Film Festival 2013, il film è stato in seguito presentato anche alla Mostra di Venezia e a Toronto. Molti dei nomi presenti nel cast non erano attori professionisti e una quantità di scene vennero riprese con telecamere nascoste, per espressa volontà di Glazer che voleva il film più realistico possibile. Nonostante il non proficuo esito al box-office (circa 7 milioni su 13 di budget), il film è rapidamente diventato un cult amatissimo nel corso degli anni successivi la sua uscita.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Under the Skin.