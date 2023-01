Underdogs, National Geographic e Reynolds in una serie sugli animali emarginati

Dopo la notizia della data d'uscita di Deadpool 3, arriva quella di una nuova serie per National Geographic che vedrà Ryan Reynolds narrare gli aspetti tabù, quelli più "nascosti" e "censurati" di tutti gli animali che al pubblico proprio non piacciono.

La serie si chiamerà Underdogs e si articolerà in ben 10 episodi, e tutti avranno come "colonna sonora" la voce e lo spirito del nostro Deadpool preferito. L'attore hollywoodiano ci ha tenuto a dare un assaggio di quello che andremo a vedere con un primo teaser interamente concentrato sulle "grazie" di un ippopotamo. (potrete trovare il teaser in calce).

Dopo tale video esilarante, in cui l'attore afferma "Qualunque cosa facciate, non immaginate un pesce che nuota nel c**o di un ippopotamo", il teaser mostra l'annata d'uscita della serie: il 2025.

Ma il teaser non si conclude qui, tant'è che Reynolds ancora in voice-over afferma: "20...2025?! Ma hanno costruito l'Empire State Building in un anno...!". Qui si aggiunge la moglie Blake Lively, dicendo "e anche Disneyland". A questo punto Reynolds le risponde: "E Disneyland! Blake... questo è il mio voiceover Blake, levati". La comicità tra i due è sempre più forte, basti pensare al post di Blake Lively con il pancione in palestra.