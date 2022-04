Undertaker, addio alla WWE tra le lacrime: 'Un altro match? Mai dire mai...'

Nel caos più assoluto Undertaker ha detto addio al wrestling salutando per sempre il suo amatissimo pubblico della WWE e annunciando il suo ingresso nella Hall of Fame. Dopo oltre 30 anni dunque Mark Calaway ha appeso il suo cappello al chiodo, lasciando però comunque una piccola porta aperta per un suo eventuale ritorno.

"Non c'è nessuno più meritevole dell'uomo che stiamo per accogliere stasera" dice il presidente della WWE di fronte ad una platea gremita ed emozionata. Vince McMahon poi aggiunge: "Quest'uomo è la superstar più venerata nella nostra storia".

The Undertaker è lì che ascolta, e con grande commozione prende la parola: "Negli ultimi 30 anni, la mia identità è stata quella di Undertaker. Sono stato chiamato in molti modi… The Phenom", the Deadman, the American Badass, and the Taker of souls. Non è più questo il tempo. Dietro le quinte incontrerò l'uomo dietro il cappello nero, Mark Calaway. Ora che The Undertaker è entrato nella WWE Hall of Fame, puoi stare certo che riposerò in pace".

Undertaker aveva già detto addio al wrestling in precedenza e stavolta ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale proprio a Vince McMahon, che per lui è stato molto di più di un semplice riferimento istituzionale all'interno della WWE: "Sei stato come un padre per me. Che sia un abbraccio, una pacca sulla spalla o un calcio nel culo. Tu per me c'eri sempre".

Dopo l'addio di Triple H dunque, il ring si trova a fare i conti con un altro pesantissimo saluto e chissà che quel "Never say never" pronunciato alla sua uscita dal ring non possa veramente far sperare i fan in un suo possibile ritorno.