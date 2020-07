Undertaker sbarca su TikTok: da star WWE a fenomeno del web?

Dopo l'iscrizione di Anthony Hopkins e i balli di Judi Dench pensavamo che le sorprese di musicali fossero finite, ma la notizia che persino The Untertaker è diventato parte della comunità di TikTok ci ha lasciato davvero di stucco.

Al momento i cui scriviamo il wrestler WWE, che non ha ancora postato alcun video, ha già superato i 55mila follower, che sicuramente attenderanno con ansia di vederlo cimentarsi in video esilaranti o addirittura balletti. È anche possibile che posti stravaganti remix delle sue gimmick ed entrate sul ring più celebri. Qui il link del profilo TikTok di Undertaker nel caso in cui voleste seguirlo.

Dopo 33 anni nel wrestling professionistico e l'inserimento in nel pantheon dei migliori lottatori della storia, pochi mesi fa Mark William Calaway, aka The Deadman, ha annunciato il suo addio al ring per concedersi una meritata pensione. Il wrestler ha infatti 55 anni, la maggior parte passati a volare da una corda all'altra e a tuffarsi su ogni genere di avversario, e adesso è il momento di guardare avanti e aprire un nuovo capitolo della sua vita.

Sorprendentemente, nel futuro del becchino WWE sembra esserci un'intensa attività sui social, che di sicuro aiuterà a rimanere in contatto coi fan e ad aggiornarli sulla sua vita lontano da riflettori e impermeabili di pelle.

