Undertaker: The Last Ride, arriva una serie sul mitico wrestler della WWE

Dopo aver svelato un inquietante dettaglio su di un match di Wrestlermania, la star della WWE Undertaker si prepara ad entrare sul ring con una serie in cinque episodi.

Si intitolerà Undertaker: The Last Ride e sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma WWE Network a partire dalla notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio 2020. Protagonista indiscusso sarà lui, quel Mark Calaway che tutti abbiamo ammirato e temuto, e che si prepara agli ultimi capitoli della sua storica carriera trentennale.

La serie includerà, oltre a materiale di repertorio riguardante gli incontri più conosciuti, anche delle interviste a Calaway, a sua moglie (la Diva Michelle McCool), e ad altre celebrità come John Cena, Triple H, Batista, Shawn Michaels, Mick Foley ecc... Nella prima puntata vedremo Undertaker prepararsi a quello che per molti doveva essere l'ultimo match della sua carriera, quello contro Roman Reigns a WrestleMania 33. Avremo quindi l'occasione di approfondire l'evento e le emozioni provate dal wrestler per la sua striscia di vittorie consecutive durata 21 anni.

Di seguito segnaliamo le date a partire dalle quali sarà possibile trovare le varie puntate sulla piattaforma:

Capitolo 1: dalla notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio

Capitolo 2: dalla notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio

Capitolo 3:dalla notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio

Capitolo 4: dalla notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno

Capitolo 5: dalla notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno

Intanto è uscita la lista con i lottatori più pagati del wrestling e, nonostante la pandemia, John Cena ha compiuto un bel gesto nei confronti di un suo fan.