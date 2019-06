Undone, arriva il primo teaser dell'attesa serie Amazon Original

Amazon Prime Video ha rilasciato il primo teaser della nuova serie originale Undone, che sarà presentata all'ATX TV Festival di Austin, in Texas, dove sabato 8 giugno saranno mostrati in anteprima i primi due episodi.

La nuova produzione Amazon sarà disponibile su Prime Video in più di duecento paesi entro il 2019. Creata da Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman) Undone è una serie animata sul complesso viaggio di una giovane donna per conoscere alcuni aspetti del suo passato e risolvere il mistero della morte di suo padre. La protagonista è Alma Winograd-Diaz (Rosa Salazar), che vive una vita tranquilla fino a quando, dopo un incidente in cui rischia la vita, inizia ad avere visioni del suo defunto padre, Jacob. Attraverso queste visioni Alma scopre di possedere un'abilità misteriosa, che le consente di viaggiare nello spazio e nel tempo con la speranza di evitare la sua morte prematura. Questa situazione, però, mette a dura prova le sue relazioni sociali, dal momento che le persone a lei più vicine cominciano a dubitare del suo equilibrio mentale.

Undone è realizzata facendo uso di una tecnica di animazione inedita per una serie tv, il rotoscope, a cura di Craig Staggs, già creatore di A Scanner darkly. Sono inoltre stati utilizzati processi diversi, tra cui pittura a olio su tela per realizzare gli sfondi, grazie allo studio di animazione Submarine di Amsterdam e ad artisti e pittori provenienti da tutta Europa.

Tra i protagonisti di Undone ci sono Angelique Cabral, Constance Marie, Siddarth Dhananjay e Daveed Diggs. Sono presenti anche le guest star John Corbett, Sheila Vand, Jeanne Tripplehorn e Tyler Posey.

I produttori esecutivi sono Purdy e Bob-Waksberg, insieme a Noel Bright e Steven A. Cohen (Bojack Horseman) e a Tommy Pallotta. L'olandese Hisko Hulsing è regista e scenogafo.

Tra le prossime uscite Amazon Prime va segnalata anche la serie Carnival Row, mentre è da poco in streaming Good Omens con Charlie Sheen e David Tennant.