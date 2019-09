Undone: un episodio di BoJack Horseman ha ispirato la nuova serie Amazon

Uno degli show più originali e inconsueti di Amazon Prime Video e dell'intero panorama televisivo di questo 2019 si chiama Undone, creato da Raphael Bob-Waksberg e Kate Purdy, già creatori della celebre serie animata BoJack Horseman. Proprio un episodio di quest'ultimo show ha ispirato la serie disponibile nel pacchetto di Prime Video.

Durante il Comic-Con di San Diego, i creatori e la star protagonista, Rosa Salazar, hanno ammesso che Undone è nata proprio dall'ispirazione avuta con BoJack Horseman. A spiegarlo è proprio Kate Purdy:"Ho lavorato con Raphael su BoJack Horseman ed è stato uno spettacolo fantastico. Nella prima stagione di BoJack ho scritto un episodio molto 'trippy', chiamato Downer Ending, nel quale BoJack vive un viaggio causato dal trip della droga. Sperimenta questa realtà alternativa in cui, se avesse preso decisioni diverse nella sua vita e se fosse stato meno egoista, avrebbe potuto vivere una bella vita nel Maine con la donna che amava e con una figlia meravigliosa. A quel punto Raphael si è avvicinato e mi ha chiesto 'E se facessimo uno show che inizia da lì?".



Raphael Bob-Waksberg ha aggiunto:"Abbiamo usato tutta l'intera stagione per arrivare a quel climax. Ad esempio abbiamo avuto dieci episodi di preambolo prima di arrivare a questo undicesimo episodio. Abbiamo parlato molto dei tipi di cose di cui siamo interessati a parlare. Qual è la nostra percezione della realtà? C'è di più? Cosa è reale e cosa non lo è? Quella tensione, quella paura che tutto questo sia reale è alla base dello show".

Undone è stata realizzata in rotoscope e vede Rosa Salazar nei panni di Alma, una giovane donna insoddisfatta che scopre di avere una relazione unica con la realtà dopo essere stata vittima di un incidente stradale. Salazar ha ammesso di aver avuto lei stessa 'dubbi sulla mia realtà'. Nel primo trailer di Undone si può notare anche Bob Odenkirk, tra le star del cast.