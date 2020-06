Undone: gli incredibili effetti speciali dietro alla serie animata Amazon

Smessi i panni dell'avvocato di Better Call Saul e deposti gli inserti meccanici di Alita, Bob Odenkirk e Rosa Salazar hanno recitato nella straordinaria serie animata Undone, un progetto davvero particolare che ha conquistato gli spettatori anche grazie ad un impianto visivo di prim'ordine.

Risultati raggiunti soprattutto con la tecnologia rotoscope, attraverso la quale gli autori hanno potuto raccontare in maniera coinvolgente la storia di Alma, una ragazza che sviluppa l'abilità di muoversi a piacimento nello spazio e nel tempo in seguito ad un incidente d'auto. In una scena del secondo episodio abbiamo visto i due personaggi principali passare rapidamente da un bar ad una stanza d'ospedale, e il production designer Hisko Hulsing ha avuto modo di svelare alcuni segreti a Variety:

"In quella scena c'erano solo un tavolo con due sedie, Bob Odenkirk, Rosa Salazar e un pezzo di formaggio grigliato su di un piatto. Tutto qui. Non avevamo un vero e proprio set in realtà. Tutto il resto è stato disegnato e dipinto in un secondo momento".

In particolare la scena in cui Alma viene scaraventata sul letto d'ospedale è stato realizzato grazie all'aiuto di una "controfigura vestita come Rosa che è saltata su un trampolino ed è atterrata su un materasso. È stato fatto davvero con poche risorse. Tutto il resto è animazione 3D, e colorato in modo da ottenere la qualità di un dipinto ad olio".

Un altro artista che ha lavorato alla serie, Beau Gerbrands, ha spiegato come dal primo prototipo in digitale di una scena siano poi passati a dipingere il tutto inserendo anche oggetti non presenti nel girato live-action, disegnandoli a mano. La sfida è stata quella di dare all'insieme un mood naturale e per certi dettagli i designer hanno impiegato giorni interi a studiare e a fare ricerche. Considerando il risultato, sono stati giorni impiegati nel modo giusto.

Vi ricordiamo che la serie è stata rinnovata da Amazon, e se ve la siete persa vi raccomandiamo di dare uno sguardo al suggestivo trailer di Undone.